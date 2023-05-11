МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга превысила 60 тысяч рублей, вплотную приблизившись к своему историческому рекорду, свидетельствуют данные торгов. Цена дизтоплива в Чехии упала до уровня сентября 2021 года

Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в четверг на 0,48%, до 60 248 рублей за тонну. Это близко к рекордному значению в 60 570 рублей, которое было достигнуто 27 сентября 2021 года.

Стоимость марки Аи-92 увеличилась на 0,12%, до 52 565 рублей. Летнее дизельное топливо потеряло в цене 0,05%, его стоимость составила 50 643 рубля за тонну. Также подешевел мазут на 1,31%, до 13 633 рублей.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) прибавили 7,85%, цена составила 24 916 рублей. А цена авиакеросина осталась прежней — 64 720 рублей.