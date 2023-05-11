МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций замедлил темпы своего роста во второй половине четверга, следует из данных торгов на Московской бирже. В Минфине считают, что большая приватизация в России должна состояться

Индекс Мосбиржи к 14.49 мск растет на 0,88%, до 2571 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1054,88 пункта. При этом ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи максимально поднимался на 2,44%, до 2610,8 пункта, РТС — на 3,74%, до 1091,91 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и теряет 0,31% своей стоимости, торгуясь по 76,17 доллара за баррель. Ранее на торгах стоимость фьючерса максимально повышалась на 1,56%, до 77,6 доллара за баррель.

"В четверг, 11 мая, индекс Мосбиржи открылся уверенным ростом, продолжив повышательное движение, начавшееся накануне. Инвесторы положительно восприняли вчерашнее закрытие рынка на "зеленой" территории, хотя котировки тяжеловеса Сбербанка могли утащить его вниз на дивидендной отсечке. Индекс хорошо вырос на открытии и к середине торгов перешел к консолидации", — говорит аналитик "Финама" Анна Буйлакова.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста к 14.49 мск оказались акции МКБ (+2,48%), ПИК (+1,82%), "Распадской" (+1,7%), ЛСР (+1,44%), "Лукойла" (+1,1%) обыкновенные (+1%) и привилегированные (+0,75%) акции Сбербанка.

При этом расписки HeadHunter растут на 6,79%. "Расписки HeadHunter дорожают в ожидании утверждения программы обратного выкупа акций, параметры которой акционеры обсуждают сегодня", — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Сильнее всего снижаются расписки "Русагро" (-1,99%), акции ВТБ (-1,58%), привилегированные акции "Транснефти" (-1,53%), акции АФК "Система" (-1,37%) и расписки Ozon (-1,26%).

Бумаги "Полюса" дешевеют на 1,54%. Ранее в четверг совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов за 2022 год в размере 436,79 рубля на акцию.

ПРОГНОЗЫ

"Вчерашний мощный разворот вверх от месячного минимума индекса Мосбиржи сегодня получил подтверждение. Сохраняется высокая вероятность развития по меньшей мере более серьезной волны восстановления с ближайшей целью в районе 2635 пунктов", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Буйлакова также ожидает роста индекса Мосбиржи на 1-2% к закрытию сегодняшней торговой сессии.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 11 мая: диапазон 2570-2655 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1070-1130 пунктов", — заключает Чернов.