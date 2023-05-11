МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Цены на зерновые и сою в четверг на CBOT снижаются. Котировки сои упали к семидневному минимуму на фоне высоких темпов посевных работ, передает Reuters.

Цены на пшеницу падают четвертую сессию подряд на фоне благоприятной для развития посевов погоды на Среднем Западе США.

"Погода в США благоприятна для посевов сои, — отметил один трейдер в Сингапуре. — Пока слишком рано делать прогнозы, так как посевные работы продолжаются. Однако урожай в США может оказаться обильным, тогда как Бразилия ранее получила рекордный урожай этой культуры".

Около 11.30 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою снизились в цене на 0,5%, до 13,97 доллара за бушель. Ранее в ходе сессии котировки подскочили к минимуму с 3 мая 13,95 доллара за бушель.

Фьючерсы на пшеницу снизились в цене на 0,8%, до 6,36 1/4 доллара за бушель, а кукуруза подешевела на 0,4%, до 5,91 1/2 доллара за бушель.

Высокие темпы посевных работ и благоприятная погода оказывают давление на котировки сои.

Зерновая биржа Росарио в среду понизила прогноз по урожаю сои в Аргентине в 2022-2023 сельскохозяйственном году на 6,5%, до 21,5 млн тонн на фоне неблагоприятной погоды.

По словам одного из руководителей Бюро государственного резерва Китая, Пекин будет стабилизировать и диверсифицировать импорт сои и продолжит стимулировать производство этой культуры. Китай является крупнейшим импортером сои в мире.

Между тем в центре внимания рынка пшеницы остаются переговоры о зерновом коридоре.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду заявил, что соглашение о зерновом коридоре может быть продлено как минимум на два месяца. В среду завершился первый день переговоров по зерновой сделке.

Экспортные цены на российскую пшеницу снизились в условиях высоких объемов поставок, неопределенности относительно зернового коридора в Черном море и в ожидании нового урожая, отмечают аналитики.

В Strategie Grains повысили прогноз по производству мягкой пшеницы в Европе в 2023-2024 сельскохозяйственном году на фоне благоприятных погодных условий, однако понизили прогноз по урожаю ячменя и кукурузы на фоне засухи в Испании.

По словам трейдеров, в четверг на рынках сои, пшеницы и соевого масла на CBOT наблюдалась чистая короткая позиция. Между тем на рынках кукурузы и соевого шрота наблюдалась чистая длинная позиция.