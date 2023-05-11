МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг снижаются после публикации финансовой отчетности Disney и данных по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. Зампред ЦБ объяснил текущее укрепление рубля

По состоянию на 16.51 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 1,13%, до 33153,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,23%, до 12277,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,61%, до 4112,4 пункта.

Трейдеры оценивают результаты Disney, согласно которым количество платных подписчиков стримингового сервиса компании Disney+ во втором квартале фингода сократилось на 2% по сравнению с предшествующим кварталом, до 157,8 миллиона человек. Акции Disney дешевеют почти на 8%.

Также инвесторы обратили внимание на макростатистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 мая, выросло на 22 тысячи с показателя предыдущей недели, до 264 тысяч. Аналитики ожидали увеличения показателя лишь до 245 тысяч.