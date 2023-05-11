МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В четверг цены на золото снижаются в узком диапазоне. Как сообщает Reuters, укрепление доллара нивелирует влияние более слабых, чем ожидалось, экономических данных США, которые усилили ожидания паузы в повышении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) и экономические опасения.

Около 13.39 по Гринвичу спот-цены на золото колебались у флэтовой линии, на уровне 2029,46 доллара за унцию. Котировки утратили небольшой объем позиций в условиях неровных торгов после выхода данных по рынку труда.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,1%, по 2034,00 доллара за унцию.

Доллар прибавил 0,5%, делая золото более дорогим для держателей иных валют.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе достигло самого высокого уровня с конца 2021 года. При этом годовые темпы роста индекса цен производителей (PPI) в апреле оказались самыми низкими более чем за два года.

Эти данные снижают вероятность повышения процентных ставок ФРС в июне и указывают на возможное снижение стоимости заимствований позднее в этом году.

Учитывая устойчиво высокую инфляцию в условиях постепенного замедления экономического роста в США, "ФРС вряд ли сочтет необходимым продолжать повышение процентных ставок", считает Дэвид Мегер из High Ridge Futures. Это будет содействовать колебаниям цен на золото в боковом тренде или их переходу в восходящий тренд.

Кроме того, опасения по поводу потолка госдолга США и слабых данных КНР подстегивают спрос на золото в качестве актива-убежища.

Данные США по инфляции укрепили надежды на паузу в повышении процентных ставок ФРС и содействовали росту цен на золото. Однако "тот факт, что они (данные) усилили ожидания снижения ставок во втором полугодии, может стать самым сильным краткосрочным испытанием для рынка золота", считает Оле Хансен из Saxo Bank.

Спот-цены на серебро потеряли более 3% и опустились до 24,64 доллара за унцию, платина подешевела на 0,4%, до 1109,94 доллара за унцию, а палладий упал на 0,5%, до 1598,64 доллара за унцию.