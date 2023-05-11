МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером, в то время как американская валюта растет, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.44 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 14,7 доллара, или на 0,72%, до 2022,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 4,93% — до 24,383 доллара за унцию.

Американская валюта укрепляется, ее курс растет к евро и иене, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,55%. Растущий доллар, во-первых, делает драгоценный металл менее привлекательным для покупки в другой валюте, во-вторых, составляет конкуренцию золоту как "активу-убежищу", в который вкладываются инвесторы, желающие уйти от риска.

Трейдеры также могут реагировать на макростатистику из США. В четверг вышедшие данные по безработице в стране показали, что число людей, подавших первичные заявки на пособие по безработице, за неделю по 6 мая увеличилось на 22 тысячи, достигнув максимума с октября 2021 года. Аналитики ожидали роста числа заявок лишь на три тысячи, и такой неожиданный результат может вызвать общие опасения и сомнения на рынках, пытающихся определить текущее состояние экономики США.