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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230511/840576064.html
Российский рынок акций вырос на 1,8 процента за основную сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга вырос на 1,8%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,82%, до... ПРАЙМ, 11.05.2023
рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга вырос на 1,8%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,82%, до 2595,12 пункта, долларовый РТС — на 1,15%, до 1064,56 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 70 копеек до 76,76 рубля.