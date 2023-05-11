МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга вырос на 1,8%, следует из данных Московской биржи. Минфин: вопрос о большой приватизации в России пока не стоит в повестке

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,82%, до 2595,12 пункта, долларовый РТС — на 1,15%, до 1064,56 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 70 копеек до 76,76 рубля.