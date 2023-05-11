МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Физические лица на Мосбирже в апреле приобрели акций на 28,9 миллиарда рублей больше, чем продали, что на 66,1% больше мартовского показателя (17,4 миллиарда рублей), следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России за апрель. Минфин: вопрос о большой приватизации в России пока не стоит в повестке

"Основными нетто-покупателями акций оставались розничные инвесторы, нарастившие объемы нетто-покупок до 28,9 миллиарда рублей (в марте — 17,4 миллиарда рублей), что составляет 0,5% от совокупных вложений физических лиц в акции резидентов", — говорится в обзоре.

ЦБ также отмечает, что физические лица остаются главными игроками на рынке акций, в среднем их доля в апреле составляла 81% против 80% в марте.

"Несмотря на рост нетто-покупок, их объемы все еще меньше докризисных значений. В 2021 году среднемесячный объем нетто-покупок физическими лицами акций на биржевом рынке составлял 46,4 миллиарда рублей, при этом за январь – февраль 2022 года они приобрели акций на общую сумму 239 миллиардов рублей", — уточняет регулятор.

Также незначительные нетто-покупки акций в объеме 1,6 миллиарда рублей осуществили банки, не относящиеся к системно значимым кредитным организациям.

Главными нетто-продавцами ценных бумаг выступили некредитные финансовые организации, продавшие акций на 12,2 миллиарда, и системно значимые кредитные организации, продавшие ценных бумаг на 12,1 миллиарда рублей. Нетто-продажи нерезидентов из дружественных стран составили лишь 0,9 миллиарда рублей, говорится в обзоре.