МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник падают, так как опасения относительно спроса на топливо в таких странах, являющихся крупными потребителями нефти, как США и Китай, нивелируют бычьи настроения на фоне сокращения предложения ОПЕК+ и возобновления закупки нефти для резервов в США, сообщает Reuters.

Около 06.38 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 26 центов, или 0,35%, до 73,91 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 20 центов, или 0,29%, до 69,34 доллара за баррель.

На прошлой неделе оба сорта нефти снизились в цене по итогам четвертой недели подряд, продемонстрировав самый длительный период снижения с сентября 2022 года. Котировки находятся под давлением на фоне опасений относительно возможной рецессии в США и значительного риска дефолта в первые две недели июня.

Инвесторы покупают такие активы-убежища как доллар, что способствует укреплению американской валюты и делает деноминированные в ней товары более дорогими для держателей других валют.

"Цены на нефть по-прежнему находятся под давлением на фоне перспектив вялого спроса, так как восстановление экономики Китая, судя по всему, происходит неоднородно", — отметила Тина Тенг, аналитик CMC Markets. По ее словам, проблемы в банковской отрасли США также усиливают опасения инвесторов.

В центре внимания рынка на этой неделе будут находиться данные Китая по промышленному производству, инвестициям в основные средства, а также розничным продажам. Инвесторы будут следить за признаками восстановления спроса на нефть в Китае, добавила Тенг.

"Восстановление экономики Китая происходит неоднородно, опасения относительно замедления экономического роста в США наблюдаются в то время, когда размер госдолга быстро приближается к установленному потолку, а доллар растет. Поэтому маловероятно, что на рынке нефти будут наблюдаться бычьи настроения", — отметил Тони Сикамор, аналитик IG.

И все же предложение на мировом рынке нефти может уменьшиться во 2-й половине года, так как страны ОПЕК+ осуществили дополнительное сокращение добычи.

В апреле альянс ОПЕК+ принял решение о дальнейшем снижении производства нефти некоторыми странами примерно на 1,16 млн баррелей в день. Таким образом, совокупное сокращение добычи составляет 3,66 млн баррелей в день, согласно оценке Reuters.

Однако министр нефти Ирака Хайян Абдель-Гани заявил, что не ожидает дальнейшего сокращения добычи ОПЕК+ по итогам июньского заседания.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в четверг заявила, что США могут начать пополнять стратегические нефтяные резервы с июня.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 2 единицы, до 586 единиц, самого низкого уровня с июня 2022 года, в то время как число газовых установок снизилось на 16 единиц, до 141 единицы.

Между тем лидеры стран Большой семерки по итогам совещаний 19-21 мая могут предпринять новые меры, направленные на пресечение уклонения от санкций при помощи третьих стран, сообщили осведомленные источники. Санкции в отношении российского сектора энергетики также будут ужесточены.

Индия и Китай, занимающие соответственно третью и первую строчку в рейтинге крупнейших мировых импортеров нефти, остаются основными покупателями российской нефти после вступления в силу эмбарго ЕС в декабре.