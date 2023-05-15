МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет в понедельник вечером, инвесторы находятся в ожидании решений относительно потолка государственного долга США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Стоимость золота падает третий день подряд

По состоянию на 18.03 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на символические 0,1 доллара, или на 0,01%, до 2019,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,24% — до 24,212 доллара за унцию.

Инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг госдолга США. Ранее президент страны Джо Байден заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы достижения договоренности о повышении потолка государственного долга и планирует во вторник поговорить по этому поводу с лидерами конгресса.

"На этой неделе в центре внимания будут переговоры между Белым домом и конгрессом о повышении потолка госдолга США", — приводит портал MarketWatch слова старшего аналитика Kitco Metals Джима Выкоффа (Jim Wyckoff).