МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает выход российских госкомпаний на фондовый рынок. Набиуллина призвала оценивать покупательную способность рубля товарами

"Я думаю, что это непросто сделать, не все госкомпании хотят выйти на рынок, но считаю это очень важным. Я очень поддерживаю эту идею, потому что проблема нашего финансового рынка — это небольшое число эмитентов", — сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

"Даже отраслевые лидеры не выходят на рынок — узнаваемые имена, в которые могут инвестировать наши граждане. Но даже те, кто выходят, выходят с очень небольшим пакетом, free float очень небольшой", — добавила она.

"Мы считали, что увеличение на несколько процентных пунктов free float нашей экономики может привлечь в эти компании от частных инвесторов триллионы рублей. Это ресурс для развития и для экономики. Конечно, мне кажется, это надо делать", — подчекрнула глава регулятора.

Набиуллина добавила, что Банк России обсуждает с правительством, чтобы при покупке уходящих из страны иностранных компаний резиденты брали на себя обязательство выводить часть их акций на рынок.