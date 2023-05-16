МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Котировки золота во вторник снижаются на фоне укрепления доллара США. Кроме того, трейдеры корректируют позиции с учетом возможных исходов ситуации с потолком госдолга США, передает Reuters.

Около 07.06 по Гринвичу спот-цены на золото упали на 0,7%, до 2006,39 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,5%, до 2011,70 доллара за унцию.

Золото оказалось под давлением на фоне восстановления доллара и фиксации прибыли в ожидании разрешения ситуации вокруг потолка госдолга, отметил Хариш В., глава исследовательского отдела Geojit Financial Services.

Тем не менее котировки по-прежнему держатся выше психологически важного уровня 2000 долларов за унцию, что оставляет возможность для отскока, добавил он.