МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Цены на золото снижаются, поскольку недавние экономические данные и комментарии руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) способствуют укреплению ожиданий того, что начало цикла снижения процентных ставок будет отложено. Тем не менее потенциал снижения цен ограничен на фоне опасений по поводу возможного дефолта в США, передает Reuters.

Около 14.30 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,7%, до 2005,89 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,6%, до 2010,40 доллара за унцию.

Темпы роста розничных продаж в США в апреле оказались ниже прогнозов, однако общий тренд довольно позитивный. На этом фоне доллар США и доходность казначейских облигаций растут.

После выхода данных по розничным продажам цены на золото падали на 1%, до 2001,09 доллара, однако впоследствии котировки вернули часть утраченных позиций.

Между тем президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер считает, что момент для удержания процентных ставок пока не настал, так как инфляция остается устойчиво высокой.

"Необходимо больше признаков изменения денежно-кредитной политики ФРС, но этого мы пока не увидели", — отметил Крейг Эрлам, аналитик OANDA.

Золото считается одним из инструментов хеджирования экономических рисков, однако более высокие процентные ставки ослабляют привлекательность драгоценного металла.

В целом "трейдеры продолжат покупать золото при любом снижении (цен), поскольку они ожидают возможного дефолта", считает Филлип Стрейбл, старший стратег-аналитик Blue Line Futures. По его словам, отметка 2000 долларов остается одним из ключевых технических уровней поддержки.

Президент США Джо Байден встретится со спикером палаты представителей Кевином Маккарти в 19.00 по Гринвичу во вторник, чтобы обсудить повышение потолка госдолга и устранение риска дефолта, который будет иметь катастрофические экономические последствия.

Спот-цены на серебро снизились на 0,6%, до 23,96 доллара за унцию, платина прибавила 0,2%, до 1066,97 доллара за унцию, в то время как палладий торговался с понижением на 1%, по 1516,42 доллара за унцию.