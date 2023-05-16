МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером более чем на 1%, инвесторы находятся в ожидании решений относительно потолка государственного долга США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Цены на золото перешли к снижению

По состоянию на 19.28 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 25,1 доллара, или на 1,24%, до 1997,6 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,81% — до 23,852 доллара за унцию.

Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка государственного долга страны в 31,381 триллиона долларов. Глава министерства финансов Джанет Йеллен предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня. А президент США Джо Байден заявил, что планирует во вторник поговорить по этому поводу с лидерами конгресса.

По словам рыночного аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga), которого цитирует портал MarketWatch, цены на золото снижаются "в ожидании встречи, целью которой является разрешение "тупиковой" ситуации с потолком государственного долга США". При этом он также отметил, что драгоценный металл, скорее всего, получит поддержку от растущих опасений вокруг возможного дефолта в стране. Кроме того, на золото могут повлиять опасения относительно роста мировой экономики, а также ожидания вокруг следующего заседания Федрезерва США.

Трейдеры во вторник также оценивают американскую макростатистику. Так, объем розничных продаж в стране в апреле увеличился на 0,4% по отношению к марту, что оказалось хуже прогнозов. А промышленное производство в США за прошлый месяц неожиданно выросло на 0,5% в месячном выражении.