МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник снижаются. Более слабые, чем ожидалось, данные по экономике Китая нивелировали влияние прогноза Международного энергетического агентства (IEA), предполагающего рост мирового спроса на нефть в этом году, сообщает Reuters.

Около 14.48 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 15 центов, по 75,08 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI снизились в цене на 13 центов, до 70,98 доллара за баррель.

В понедельник котировки обоих сортов выросли более чем на 1%, прервав 3-дневную череду снижения.

"Существует беспокойство по поводу (замедления) активности в промышленности Китая, однако показатели спроса (на нефть) и загруженности НПЗ приближаются к рекордным максимумам", — отметил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на неделе 6-12 мая могли сократиться на 1,3 млн баррелей, полагают аналитики, опрошенные Reuters. Инвесторы ожидают выхода данных Американского института нефти (API) по запасам, которые будут опубликованы позже во вторник. Отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США последует в среду.