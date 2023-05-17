МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду на североамериканской сессии выросли на 2% на оптимизме относительно перспектив спроса и ожиданиях позитивного разрешения ситуации с госдолгом США, несмотря на данные по запасам, сообщило агентство Reuters.

Около 16.56 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,48 доллара, или 2%, до 76,39 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,50 доллара, или 2,1%, до 72,36 доллара.

Во вторник в Международном энергетическом агентстве (IEA) сообщили, что во 2-й половине года спрос может превысить предложение почти на 2 млн баррелей в день. При этом на долю КНР придется почти 60% роста мирового спроса на нефть в 2023 году.

"Оценка IEA усилила оптимистические настроения", — отметил Боб Йогер из Mizuho. Цены на нефть также получают поддержку со стороны надежд на разрешение проблемы дефолта в США, добавил он.

Переговоры о повышении лимита заимствований правительства США находятся в центре внимания участников рынка. Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти в среду пообещал избежать катастрофического дефолта.

Позитивные настроения не смогли поколебать данные Минэнерго США, свидетельствующие об увеличении коммерческих запасов нефти в США на неделе 6-12 мая на 5 млн баррелей.

Опрошенные Reuters аналитики ожидали падения показателя на 900 000 баррелей.

Рост запасов усугубляет опасения относительно перспектив экономики США, учитывая, что розничные продажи в стране в апреле повысились лишь на 0,4% против ожидаемых 0,8%.

Однако запасы бензина на отчетной неделе упали на 1,4 млн баррелей на фоне повышения спроса.

Между тем рост промышленного производства и розничных продаж в Китае в апреле не оправдал ожиданий, а значит, экономика утратила импульс восстановления в начале 2-го квартала.

"Участники рынка занимали выжидательную позицию в преддверии окончания переговоров о повышении лимита госдолга в США", — сказала Вандана Хари, основатель Vanda Insights.

"Некоторые макроэкономические индикаторы Китая за апрель, представленные во вторник, подтвердили неравномерность и медлительность восстановления активности в стране, и это продолжает негативно отражаться на настроениях на рынке нефти", — добавила она.