МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Цена на золото в среду снижается второй день подряд, следует из данных торгов. Аналитики считают, что коррекция может продолжиться в случае усиления ожиданий очередного повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Цены на золото стабильны в ожидании решения проблемы с госдолгом США

По состоянию на 19.51 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,15 доллара, или на 0,32%, до 1956,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,22% — до 23,945 доллара за унцию.

Цены на золото в среду держатся ниже 2000 долларов за унцию после падения во вторник почти на 1,5%. По мнению экспертов, такая тенденция может продолжиться при усилении ожиданий повышения ставки ФРС.

"Коррекция золота может продолжиться, если вероятность очередного повышения ставки ФРС в следующем месяце продолжит расти", — приводит портал MarketWatch слова старшего инвестиционного аналитика XM Мариос Хаджикирьякос (Marios Hadjikyriacos).

Следующее заседание ФРС США пройдет 13-14 июня. Почти 72% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне 5-5,25%, а 28% прогнозируют еще одно повышение на 25 базисных пунктов.