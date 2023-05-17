МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снизились после выхода данных об инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Индексы США падают на опасениях вокруг ситуации с госдолгом страны

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,34%, до 7724,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,09%, до 7399,44 пункта, немецкий DAX вырос на 0,32%, до 15948,06 пункта.

Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля, по окончательной оценке, опубликованной ранее в среду, ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее. Данные совпали с предварительной оценкой.

Трейдеры также обратили внимание на финансовую отчетность Siemens AG, согласно которой чистая прибыль концерна в первом полугодии фингода подскочила на 72%. Акции Siemens подорожали на 2,55%.