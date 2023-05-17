2023-05-17T20:54:41+03:00
2023-05-17T20:54:41+03:00
2023-05-17T20:54:41+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230517/840622202.html
Европейские фондовые биржи снизились после данных об инфляции в еврозоне
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Основные фондовые индексы Европы преимущественно снизились после выхода данных об инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100... ПРАЙМ, 17.05.2023
рынки, новости, европа, биржи, торги
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/36/839073643.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/36/839073643.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/36/839073642.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/36/839073642.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/36/839073630.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/36/839073630.jpg
https://1prime.ru/Index/20230516/840608503.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снизились после выхода данных об инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,34%, до 7724,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,09%, до 7399,44 пункта, немецкий DAX вырос на 0,32%, до 15948,06 пункта.
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля, по окончательной оценке, опубликованной ранее в среду, ускорилась до 7% с 6,9% месяцем ранее. Данные совпали с предварительной оценкой.
Трейдеры также обратили внимание на финансовую отчетность Siemens AG, согласно которой чистая прибыль концерна в первом полугодии фингода подскочила на 72%. Акции Siemens подорожали на 2,55%.