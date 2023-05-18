МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Американский доллар в четверг стабилизировался вблизи семинедельного максимума, после того как президент США Джо Байден и лидер республиканцев конгресса Кевин Маккарти сдвинулись с мертвой точки в переговорах, направленных на предотвращение дефолта в США, сообщает Reuters. Австралийский доллар упал после разочаровывающих данных по занятости.

Байден и Маккарти в среду оба подчеркнули свое намерение заключить в ближайшее время договоренность о повышении потолка государственного долга, уже составляющего 31,4 трлн долларов. Накануне, после многомесячного противостояния, они договорились работать друг с другом напрямую.

Обнадеживающие результаты встречи ослабили опасения по поводу беспрецедентного долгового кризиса в США, однако инвесторы пока предпочитают проявлять осторожность, что ограничивает спрос на рискованные активы.

На торгах в Азии доходность американских гособлигаций оставалась повышенной после роста в ходе предыдущей сессии. Инвесторы продавали американские бумаги, считающиеся активом-убежищем, ожидая позитивных сигналов от переговоров по госдолгу США. Доходность гособлигаций растет, когда их цена падает.

Повышение доходности казначейских облигаций поспособствовало росту доллара США. Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, стабилизировался вблизи достигнутого в среду семинедельного максимума и на момент написания статьи находился на 102,92.

Евро торговался вблизи достигнутого на предыдущих торгах минимума за более чем шесть недель. На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась по 1,0833, а пара британский фунт/доллар США — по 1,2476, на 0,09% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

"Появились позитивные новости о переговорах по потолку госдолга, и это, очевидно, поддержало настроения на рынке, — отмечает Кэрол Конг, валютный стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia. — В результате выросла доходность гособлигаций, а на рынке акций тоже наблюдается солидный рост".

Доходность двухлетних гособлигаций США на момент написания статьи составляла 4,1543%. В ходе предыдущих торгов она поднималась на 10 базисных пунктов. Доходность 10-летних бумаг составляла 3,5660%.

Динамика торгов в Азии определялась в основном австралийским долларом, упавшим после выхода в четверг данных, указавших на неожиданное снижение занятости в Австралии в апреле после превышающего прогнозы роста два месяца подряд. Уровень безработицы тоже повысился, что может сигнализировать об охлаждении перегретого австралийского рынка труда.

После выхода данных пара австралийский доллар/доллар США упала примерно на 0,4%, а на момент написания статьи она торговалась с понижением на 0,16%, по 0,66485.

"Хотя данные по занятости немного ухудшились, в Резервном банке Австралии все равно будут считать рынок труда слишком сильным, — говорит Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index. — Это открывает возможность для еще одного повышения процентных ставок в будущем, если инфляция не будет снижаться быстрее, чем сейчас ожидают в банке".

Пара доллар США/японская иена поднялась до двухнедельного максимума 137,745 после роста почти на 1% в среду.

"Изменение отношения инвесторов к риску по-прежнему лучше всего проявляется в динамике пары доллар США/японская иена, — отмечает Конг. — После позитивных новостей о переговорах по потолку долга пара отыграла часть понесенных ранее потерь".

Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,18%, до 0,6259.

Правительство Новой Зеландии в четверг сообщило о более существенном, чем прогнозировалось, бюджетном дефиците. Снижение объема налоговых поступлений, высокая инфляция и замедление роста экономики ударили по госфинансам, а планируемые правительством крупные расходы, вероятно, будут усиливать инфляционное давление.

На торгах в Азии китайский юань упал до самой низкой отметки против доллара с декабря. Инвесторов оттолкнули экономические данные, указывающие на то, что восстановление китайской экономики после пандемии COVID выдыхается.