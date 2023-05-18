МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Котировки меди в четверг снизились после восстановления с 5,5-месячных минимумов в среду. Как сообщает Reuters, сомнения в устойчивости спроса в Китае наряду с увеличением запасов перевесили оптимизм относительно возможного разрешения ситуации с потолком госдолга в США.

Около 06.03 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,4%, до 8270 долларов за тонну. В среду котировки опускались к минимуму с 30 ноября 8088,50 доллара за тонну, однако завершили торги с повышением на 2%.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже выросли в цене на 2%, до 65 620 юаней (9493,50 доллара) за тонну.

"Медь используется финансовыми игроками в качестве индикатора склонности к риску… Поэтому она получила поддержку наряду с фондовыми рынками США после новостей о том, что (президент США Джо) Байден скоро добьется повышения потолка госдолга", — отметил сингапурский трейдер на рынке металлов.

Байден и и спикер палаты представителей Кевин Маккарти в среду заявили о своей решимости в скором времени достичь соглашения о повышении лимита госдолга с текущего уровня 3,14 трлн долларов.

Позже на этой неделе Байден продолжит переговоры с лидерами конгресса о повышении потолка госдолга, чтобы избежать дефолта, который может привести к рецессии в США.

Доллар укрепился против корзины других основных валют, сделав деноминированные в американской валюте активы более дорогими для держателей иных валют.

В Китае, являющемся крупнейшим потребителем цветных металлов, промышленное производство и розничные продажи в прошлом месяце выросли медленнее, чем ожидалось. В результате опасения относительно снижения спроса на цветные металлы в мире усилились.

Цены на медь почти на 15% снизились с 7-месячного максимума 9550,50 доллара за тонну, достигнутого в январе, а 11 мая упали ниже скользящей средней за 200 дней, что является медвежьим фактором.

По словам сингапурского трейдера, запасы меди на складах, сертифицированных LME, увеличиваются, что сигнализирует о низком спросе.

Запасы меди на складах, сертифицированных LME, достигли максимумов с начала января.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME снизились в цене на 0,2%, до 2290,50 доллара за тонну, никель подешевел на 0,9%, до 21 155 долларов за тонну, цинк прибавил в цене 0,1%, до 2525 долларов, олово подорожало на 0,2%, до 24 855 долларов за тонну, а свинец снизился в цене на 0,1%, до 2052,50 доллара за тонну.