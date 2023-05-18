Российский рынок акций перешел к снижению на дивидендных новостях "Сургутнефтегаза"
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после того, как совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал размер дивидендов за прошлый год, что вызвало обвал котировок компании, следует из данных торгов на Московской бирже.
Индекс Мосбиржи к 15.32 мск снижается на 0,17%, до 2630 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1036,46 пункта.
До дивидендных новостей "Сургутнефтегаза" индекс Мосбиржи умеренно рос, а максимально в ходе торгов четверга повышался примерно на 1%.
Сильнее всего дешевеют привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-11,95%), а обыкновенные — на 4,02%.
Ранее в четверг совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам года в размере 0,8 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.
А дополнительное давление на индекс Мосбиржи, по мнению Дмитрия Бабина из компании "БКС Мир инвестиций", оказывают укрепление рубля, а также небольшая коррекция нефтяных цен.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent сейчас снижается на 0,45%, до 76,6 доллара за баррель.
ДРУГИЕ ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ, А ТАКЖЕ РОСТА КОТИРОВОК
Также заметно понижаются в цене акции "Соллерса" (-4,2%), ДВМП (-2,01%), расписки Polymetal (-1,7%), акции "Полюса" (-1,26%), и "Яндекса" (-1,06%).
"Слабость бумаг "Полюса" и Polymetal обеспечивалась пробоем ценами на золото краткосрочной поддержки 1980 долларов за тройскую унцию. Котировки драгоценного металла после заседания ФРС в начале мае так и не смогли развить уверенного роста и оказались под сдержанным нисходящим давлением на фоне возобновления укрепления доллара, надежд на разрешение долгового вопроса США и стабилизацию настроений в банковском секторе страны", — отмечает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.
Наибольший рост демонстрируют цены привилегированных и обыкновенных акций "Башнефти", на 15,03% и 11,67% соответственно.
"Ралли в бумагах "Башнефти" вызвано тем, что совет директоров рекомендовал выплатить за 2022 год неожиданно высокий дивиденд в размере 199,89 рубля на бумагу по обоим типам акций. Это обеспечит доходность по обыкновенным акциям на уровне 13,61%, а по привилегированным – 15,57%. Реестр акционеров закрывается 7 июля", — объясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Также ощутимо дорожают расписки TCS Group (Банк "Тинькофф") (+2,89%), акции ИСКЧ (+2,88%), "Газпром нефти" (+2,35%) и привилегированные акции "Ростелекома" (+1,49%).
"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 18 мая: диапазон 2610–2700 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1030–1060 пунктов", — добавляет Чернов.
Впрочем, для движения к 2700 пунктам нефть снова должна начать дорожать, а рубль — хотя бы перестать укрепляться, считает Бабин.
https://1prime.ru/Financial_market/20230518/840630528.html