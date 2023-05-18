МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после того, как совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал размер дивидендов за прошлый год, что вызвало обвал котировок компании, следует из данных торгов на Московской бирже. ЦБ подготовит рекомендации по раскрытию ESG-информации

Индекс Мосбиржи к 15.32 мск снижается на 0,17%, до 2630 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1036,46 пункта.

До дивидендных новостей "Сургутнефтегаза" индекс Мосбиржи умеренно рос, а максимально в ходе торгов четверга повышался примерно на 1%.

Сильнее всего дешевеют привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-11,95%), а обыкновенные — на 4,02%.

Ранее в четверг совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам года в размере 0,8 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

А дополнительное давление на индекс Мосбиржи, по мнению Дмитрия Бабина из компании "БКС Мир инвестиций", оказывают укрепление рубля, а также небольшая коррекция нефтяных цен.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent сейчас снижается на 0,45%, до 76,6 доллара за баррель.

ДРУГИЕ ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ, А ТАКЖЕ РОСТА КОТИРОВОК

Также заметно понижаются в цене акции "Соллерса" (-4,2%), ДВМП (-2,01%), расписки Polymetal (-1,7%), акции "Полюса" (-1,26%), и "Яндекса" (-1,06%).

"Слабость бумаг "Полюса" и Polymetal обеспечивалась пробоем ценами на золото краткосрочной поддержки 1980 долларов за тройскую унцию. Котировки драгоценного металла после заседания ФРС в начале мае так и не смогли развить уверенного роста и оказались под сдержанным нисходящим давлением на фоне возобновления укрепления доллара, надежд на разрешение долгового вопроса США и стабилизацию настроений в банковском секторе страны", — отмечает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Наибольший рост демонстрируют цены привилегированных и обыкновенных акций "Башнефти", на 15,03% и 11,67% соответственно.

"Ралли в бумагах "Башнефти" вызвано тем, что совет директоров рекомендовал выплатить за 2022 год неожиданно высокий дивиденд в размере 199,89 рубля на бумагу по обоим типам акций. Это обеспечит доходность по обыкновенным акциям на уровне 13,61%, а по привилегированным – 15,57%. Реестр акционеров закрывается 7 июля", — объясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Также ощутимо дорожают расписки TCS Group (Банк "Тинькофф") (+2,89%), акции ИСКЧ (+2,88%), "Газпром нефти" (+2,35%) и привилегированные акции "Ростелекома" (+1,49%).

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 18 мая: диапазон 2610–2700 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1030–1060 пунктов", — добавляет Чернов.

Впрочем, для движения к 2700 пунктам нефть снова должна начать дорожать, а рубль — хотя бы перестать укрепляться, считает Бабин.