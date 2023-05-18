2023-05-18T16:10:38+03:00
2023-05-18T16:10:38+03:00
2023-05-18T16:10:38+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230518/840630859.html
Доллар США вырос на сильных экономических данных
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доллар США в четверг продолжил свой рост на фоне очередной серии сильных данных по американской экономике, сообщает Reuters. В частности, число первичных заявок на пособие по... ПРАЙМ, 18.05.2023
рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Доллар США в четверг продолжил свой рост на фоне очередной серии сильных данных по американской экономике, сообщает Reuters. В частности, число первичных заявок на пособие по безработице в США оказалось ниже прогноза, а снижение индекса деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии было слабее ожиданий.
Индекс доллара к моменту написания статьи вырос на 0,4%, до 103,33 на фоне экономических данных.