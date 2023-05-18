МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Доллар США в четверг продолжил свой рост на фоне очередной серии сильных данных по американской экономике, сообщает Reuters. В частности, число первичных заявок на пособие по безработице в США оказалось ниже прогноза, а снижение индекса деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии было слабее ожиданий.

Индекс доллара к моменту написания статьи вырос на 0,4%, до 103,33 на фоне экономических данных.