МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы растут в четверг после выхода статистики рынков труда и недвижимости страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.36 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,15%, до 33470,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,85%, до 12606,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 4178,13 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 мая, уменьшилось на 22 тысячи с показателя предыдущей недели, до 242 тысячи. Аналитики в свою очередь ждали уменьшения показателя до 254 тысяч.

Тем временем количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в апреле уменьшилось на 3,4% по сравнению с показателем марта — до 4,28 миллиона при прогнозе снижения до 4,3 миллиона.

Трейдеры также обратили внимание на корпоративную отчетность Walmart. Розничная торговая сеть повысила прогноз роста выручки по итогам 2023-2024 финансового года до 3,5%, ранее ожидалось увеличение на 2,5-3%. Акции Walmart дорожают на 1,8%.