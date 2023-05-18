МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного снизился по итогам основных торгов четверга вслед за тем, как привилегированные акции "Сургутнефтегаза" обвалились после объявления рекомендации совета директоров компании о размере дивидендов за 2022 год, следует из данных торгов на Московской бирже. Брокер ITinvest конвертирует валюту недружественных стран в рубли 13 июня

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,06%, до 2632,91 пункта, долларовый РТС — на 0,6%, до 1033,36 пункта. При этом до дивидендных новостей "Сургутнефтегаза" индекс Мосбиржи умеренно рос, а максимально в ходе торгов четверга поднимался примерно на 1%.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent к 19.16 мск дешевеет на 1,72%, до 75,67 доллара за баррель.

"Давление на рынок оказывали отдельные локальные дивидендные истории, приостановившееся ослабление рубля и умеренное снижение нефтяных цен в мире", — считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего в четверг понизились привилегированные акции "Сургтунефтегаза" — на 12,15%. Обыкновенные акции компании при этом снизились лишь на 3,14%.

"Совет директоров "Сургутнефтегаза" в четверг рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 0,8 рубля на оба типа акций, что показалось инвесторам слишком незначительной суммой. Дивидендная доходность по цене закрытия четверга составит около 3,3% по обыкновенным и 2,5% по привилегированным бумагам", — говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Кроме этого, существенно дешевеют акции "Соллерса" (-3,78%), расписки Polymetal (-1,89%), акции "Новатэка" (-1,44%) и ДВМП (-1,28%). Бумаги "Акрона" снижаются на 3,04% на фоне рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

В лидерах роста по итогам основных торгов четверга оказались привилегированные (+17,99%) и обыкновенные (+14,36%) акции "Башнефти".

Ранее в четверг совет директоров компании дал рекомендацию выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 199,89 рубля на оба типа акций, что, как отмечает Кожухова, дает дивидендную доходность порядка 12,2% на обыкновенную и 13,5% на привилегированную акцию.

Также существенно выросли акции "Газпром нефти" (+5,18%), ИСКЧ (+4,58%), расписки TCS Group (Банк "Тинькофф") (+2,59%), обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+2,14%) и привилегированные акции "Ростелекома" (+1,63%).

"Акции TCS Group вышли в лидеры роста на новости о запуске онлайн-сервиса "Семейная ипотека" под 5,1% годовых. Эта программа также позволит рефинансировать жилищный заем, взятый в другом банке. Реализация запущенного проекта позволяет прогнозировать увеличение процентного дохода банка в долгосрочной перспективе, так как предлагаемые "Тинькофф Банком" условия немного лучше, чем у представителей топ-20 российского финсектора", — полагает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

ПРОГНОЗЫ

Григорьев считает, что в пятницу индекс Мосбиржи не превысит 2650 пунктов в ожидании введения новых санкций и в преддверии выходных.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" также считает, что в условиях напряженного внешнего фона приближение выходных может сдерживать покупательную активность в пятницу. Его прогноз по индексу Мосбиржи на торги 19 мая — 2585-2685 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на открытие основной сессии 19 мая: зона 2600-2660 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000-1060 пунктов", — заключает Чернов.