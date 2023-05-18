МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской компании ЛСР рекомендовал общему годовому собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 8 миллиардов рублей или 78 рублей на акцию, говорится в сообщении компании. Доллар на Мосбирже вырос до 80,22 рубля

В 2022 году девелопер ЛСР сократил чистую прибыль на 18% — до 13,3 миллиарда рублей.

Ранее ЛСР решил не выплачивать дивиденды за 2021 год.

ЛСР – один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель стройматериалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье, Екатеринбурге и Сочи. Основной владелец компании – Андрей Молчанов.