МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 34,29 рубля на обыкновенную акцию, сообщает компания. Российский рынок акций символически понизился по итогам основных торгов

"Совет директоров на заседании 18 мая рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года в размере 67,2 миллиарда рублей или 34,29 рубля на одну обыкновенную именную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая", — говорится в сообщении.

РЕАКЦИЯ РЫНКА

Акции МТС растут более чем на 5% после рекомендации совета директоров компании о размере дивидендов по итогам работы в 2022 году, следует из данных Московской биржи.

После закрытия основных торгов к 19.40 мск бумаги компании растут на 5,08%, до 308 рублей. До объявления рекомендации совета директоров акции МТС почти не менялись.

Ранее в пятницу, после закрытия основных торгов на Московской бирже, совет директоров МТС рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в размере 34,29 рубля на одну обыкновенную акцию.