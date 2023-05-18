Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в 34,29 рубля на акцию
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 34,29 рубля на обыкновенную акцию, сообщает компания.
"Совет директоров на заседании 18 мая рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года в размере 67,2 миллиарда рублей или 34,29 рубля на одну обыкновенную именную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая", — говорится в сообщении.
РЕАКЦИЯ РЫНКА
Акции МТС растут более чем на 5% после рекомендации совета директоров компании о размере дивидендов по итогам работы в 2022 году, следует из данных Московской биржи.
После закрытия основных торгов к 19.40 мск бумаги компании растут на 5,08%, до 308 рублей. До объявления рекомендации совета директоров акции МТС почти не менялись.
Ранее в пятницу, после закрытия основных торгов на Московской бирже, совет директоров МТС рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в размере 34,29 рубля на одну обыкновенную акцию.
https://1prime.ru/Financial_market/20230518/840632420.html