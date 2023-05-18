МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам четверга на ослаблении опасений вокруг ситуации с потолком госдолга США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,26%, до 7743 пунктов, французский CAC 40 — на 0,64%, до 7446,89 пункта, немецкий DAX — на 1,33%, до 16163,36 пункта.

В США продолжаются переговоры между президентом Джо Байденом и лидерами конгресса относительно потолка госдолга страны. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований.

Аналитики отмечают некоторый оптимизм на фондовых рынках, связанный со снижением опасений вероятного дефолта в США.

"Опасения по поводу дефолта США осторожно снижаются на фоне надежд на заключение сделки по потолку долга", — цитирует агентство Блумберг главу инвестиционного отдела Interactive Investor Викторию Сколар (Victoria Scholar).