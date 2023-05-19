МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут вслед за ростом на биржах США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Мировые цены на нефть растут на новостях из США

По состоянию на 8.24 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,32%, до 3 286,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite растет на 0,28%, до 2 034,31 пункта, гонконгский Hang Seng Index сокращается на 1,15%, до 19 502,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,75%, до 2 534,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,58%, до 7 278,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,82%, до 30 823,5 пункта.

Основные американские фондовые индексы закрыли торги четверга ростом в диапазоне 0,3-1,5%. Рынки продолжают следить за переговорами между президентом Джо Байденом и лидерами конгресса относительно потолка госдолга страны. Минфин США в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня страна будет, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований.

При этом китайские акции преимущественно снижаются, пока инвесторы продолжают оценивать темпы экономического восстановления страны после пандемии коронавируса. Кроме того, в ночь с четверга на пятницу была опубликована статистика из Японии. Потребительские цены в Японии по итогам апреля выросли на 3,5% в годовом выражении после инфляции в 3,2% месяцем ранее, а в месячном выражении цены за апрель выросли на 0,6%, тогда как в марте месячная инфляция составила 0,4%.

"В то время как более широкая рыночная среда была укреплена благодаря прогрессу в переговорах о потолке долга США, китайские акции продолжают бороться за рост", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).