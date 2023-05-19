МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Биржевая цена на медь растет в пятницу утром, в то время как американская валюта в основном дешевеет, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть растут на новостях из США

По состоянию на 8.32 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,3%, до 3,7062 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 1,56%, до 8172,5 доллара, алюминия — на 0,57%, до 2283,5 доллара, цинка — на 2,58%, до 2459 долларов.

Медь, торгующаяся в долларах, становится доступнее для покупки в другой валюте, когда доллар слабеет. В пятницу утром он незначительно дорожает к евро и дешевеет к иене, а его индекс (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,01%.