МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота немного растет в пятницу утром, восстанавливаясь после снижения в течение трех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

На складе готовой медной катанки

Медь дорожает на фоне ослабления доллара

По состоянию на 8.42 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 4,55 доллара, или на 0,23%, до 1964,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,66% — до 23,79 доллара за унцию.

Золото перешло к восстановлению стоимости после того, как со вторника по четверг драгметалл потерял в цене более 3%.

Инвесторы следили за переговорами между президентом США Джо Байденом и лидерами конгресса относительно потолка госдолга. Минфин страны в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня страна будет, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований.

Отсутствие пока какого-то решения и могла вызвать коррекцию золота вверх как актива-убежища. Так, председатель подкомитета сената США Эд Марки, в частности, заявил накануне, что Байдену следует воспользоваться 14-й поправкой к конституции страны для предотвращения угрозы дефолта.

Четвертый раздел 14-й поправки к конституции США утверждает, что состоятельность государственного долга не должна оказываться под сомнением. Этот раздел может позволить президенту решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом. Но это приведет к конституционному кризису в стране, заявляла ранее в мае министр финансов Джанет Йеллен.