МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота немного растет в пятницу утром, восстанавливаясь после снижения в течение трех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов. Медь дорожает на фоне ослабления доллара

По состоянию на 8.42 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 4,55 доллара, или на 0,23%, до 1964,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,66% — до 23,79 доллара за унцию.

Золото перешло к восстановлению стоимости после того, как со вторника по четверг драгметалл потерял в цене более 3%.

Инвесторы следили за переговорами между президентом США Джо Байденом и лидерами конгресса относительно потолка госдолга. Минфин страны в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня страна будет, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований.

Отсутствие пока какого-то решения и могла вызвать коррекцию золота вверх как актива-убежища. Так, председатель подкомитета сената США Эд Марки, в частности, заявил накануне, что Байдену следует воспользоваться 14-й поправкой к конституции страны для предотвращения угрозы дефолта.

Четвертый раздел 14-й поправки к конституции США утверждает, что состоятельность государственного долга не должна оказываться под сомнением. Этот раздел может позволить президенту решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом. Но это приведет к конституционному кризису в стране, заявляла ранее в мае министр финансов Джанет Йеллен.