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https://1prime.ru/Financial_market/20230519/840637337.html
Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии умеренно снижается, в том числе после объявления о британских санкциях дешевеют бумаги затронутых ими компаний: ТМК, АФК... ПРАЙМ, 19.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии умеренно снижается, в том числе после объявления о британских санкциях дешевеют бумаги затронутых ими компаний: ТМК, АФК "Система", "Северстали" и TCS, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижается на 0,34%, до 2624,08 пункта, долларовый индекс РТС — 0,13%, до 1032,06 пункта.
Бумаги TCS теряют в цене 0,9%, ТМК – 1,8%, АФК "Система" — 2,3%, "Северстали" — 0,7% после сообщений о британских санкциях.