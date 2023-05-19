МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии умеренно снижается, в том числе после объявления о британских санкциях дешевеют бумаги затронутых ими компаний: ТМК, АФК "Система", "Северстали" и TCS, следует из данных Московской биржи. Британия расширила санкции против России

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижается на 0,34%, до 2624,08 пункта, долларовый индекс РТС — 0,13%, до 1032,06 пункта.

Бумаги TCS теряют в цене 0,9%, ТМК – 1,8%, АФК "Система" — 2,3%, "Северстали" — 0,7% после сообщений о британских санкциях.