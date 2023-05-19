КАЗАНЬ, 19 мая — ПРАЙМ. Первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин верит, что через какое-то время в РФ реализуется иранский сценарий бурного роста на фондовом рынке за счёт средств населения — об этом он сказал, выступая на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир. KazanForum". ЦБ сохранил сигнал об оценке целесообразности повышения ставки

"Я верю, что через какое-то время у нас пойдет иранский сценарий в том смысле, что с большой, со значимой опорой на внутреннего инвестора — может быть, через какое-то время через привлечение внешних инвесторов — мы сумеем очень серьезно расти на фондовом рынке капитала", — сказал Чистюхин.

Так он ответил на вопрос первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина о возможности в России "иранского эффекта". Тот отметил, что биржевой индекс Ирана с 2019 года по 2020 год вырос в шесть раз за счет того, что свободная ликвидность населения, ограниченного в инвестировании за пределами государства, пошла на местный рынок.

Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.