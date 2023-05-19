МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Цены на медь в пятницу выросли, но все же котировки могут продемонстрировать падение по итогам пятой недели подряд, так как доллар США продолжает торговаться вблизи 2-месячных максимумов, передает Reuters. Трейдеры также ожидают дальнейшего повышения процентных ставок в этом году, учитывая ослабление риска дефолта в США.

Около 07.15 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,8%, до 8236 долларов за тонну, но нацелились на рекордный период недельных падений за год.

Недавно представленные экономические данные Китая поумерили уверенность инвесторов в перспективах крупнейшего в мире потребителя цветных металлов, и это способствовало ослаблению цен на медь. Котировки меди просели почти на 15% по сравнению с достигнутыми в январе максимумами.

"Наряду со слабостью спроса в Китае укрепление доллара США на сильных экономических данных и ястребиной риторике представителей Федеральной резервной системы (ФРС) ограничивает пространство для роста цен на медь и котировок сырьевых товаров в целом", — отметила Сабрин Чаудхари из BMI.

Перспективы цветных металлов в 2023 году остаются слабыми, добавила она. Восстановление экономики Китая преимущественно происходит за счет сферы услуг, а не производственного и строительного секторов, которые исторически были драйверами роста, сказала аналитик.

Доллар удерживается вблизи самого высокого уровня с 20 марта на надеждах на то, что президенту США Джо Байдену и спикеру палаты представителей Кевину Маккарти удастся достичь соглашения по повышению лимита госдолга уже в воскресенье.

Укрепление американской валюты негативно отражается на спросе на сырьевые товары. Дополнительный импульс роста доллару придали заявления представителей ФРС о том, что инфляция в стране замедляется недостаточно быстро для того, чтобы центральный банк мог позволить себе поставить повышение ставок на паузу.

Алюминий на LME торговался с повышением на 0,2%, по 2289 долларов за тонну, никель подскочил на 1,5%, до 21 235 долларов, цинк вырос на 0,9%, до 2480,50 доллара, олово подорожало на 0,8%, до 25 215 долларов, а свинец — на 0,5%, до 2064 долларов.

Цены на рафинированный цинк будут находиться в нисходящем тренде до 2025 года, а слабый роста спроса и ускорение производства могут обеспечить падение котировок до самых низких уровней с октября 2020 года.