МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Мосбиржа и Smartseeds разработали инструмент для зернового рынка

По состоянию на 12.16 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,48%, до 7 779,29 пункта, французский CAC 40 — на 0,7%, до 7 498,73 пункта, немецкий DAX — на 0,76%, до 16 284,35 пункта.

Инвесторы в Европе с оптимизмом восприняли закрытие фондовых рынков США в плюсе накануне. В свою очередь, американские трейдеры ожидают решения ситуации с потолком госдолга США.

"Соглашение по поводу госдолга США ожидается в эти выходные, хотя нам предстоит увидеть, какие условия будут согласованы и каковы будут последствия для экономики. Рынок находится в более рискованном режиме, но все еще очень нерешителен и торгуется в узком диапазоне", — сказал агентству Блумберг глава отдела акций испанской инвесткомпании Tressis Виктор Альварес (Víctor Álvarez).