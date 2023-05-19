МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы в основном ростом вслед за ростом на биржах США, свидетельствуют данные торговых площадок. Фондовые рынки Европы растут вслед за индексами США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,42%, до 3283,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 0,12%, до 2031,1 пункта; гонконгский Hang Seng Index сократился на 1,4%, до 19450,57 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,83%, до 2515,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,89%, до 7279,5 пункта; японский индекс Nikkei 225 — на 0,77%, до 30808,35 пункта.

Основные американские фондовые индексы днем ранее закрылись ростом. Инвесторы продолжают следить за переговорами между президентом и лидерами конгресса о ситуации с потолком госдолга страны. Минфин США в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня страна будет, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований.

При этом многие наблюдатели ожидают заключения соглашения по поводу госдолга в эти выходные.

Также была опубликована статистика из Японии — потребительские цены в стране по итогам апреля выросли на 3,5% в годовом выражении после инфляции в 3,2% месяцем ранее, а за апрель цены за выросли на 0,6%, тогда как в марте инфляция составила 0,4%.