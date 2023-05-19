Фондовые биржи АТР закрылись преимущественно в плюсе вслед за американскими
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы в основном ростом вслед за ростом на биржах США, свидетельствуют данные торговых площадок.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,42%, до 3283,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 0,12%, до 2031,1 пункта; гонконгский Hang Seng Index сократился на 1,4%, до 19450,57 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,83%, до 2515,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,89%, до 7279,5 пункта; японский индекс Nikkei 225 — на 0,77%, до 30808,35 пункта.
Основные американские фондовые индексы днем ранее закрылись ростом. Инвесторы продолжают следить за переговорами между президентом и лидерами конгресса о ситуации с потолком госдолга страны. Минфин США в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня страна будет, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований.
При этом многие наблюдатели ожидают заключения соглашения по поводу госдолга в эти выходные.
Также была опубликована статистика из Японии — потребительские цены в стране по итогам апреля выросли на 3,5% в годовом выражении после инфляции в 3,2% месяцем ранее, а за апрель цены за выросли на 0,6%, тогда как в марте инфляция составила 0,4%.
https://1prime.ru/Financial_market/20230519/840639228.html