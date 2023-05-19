МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут, инвесторы надеются на решения ситуации с потолком госдолга США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые биржи АТР завершили пятничные торги в основном ростом

По состоянию на 12.52 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,08%, до 33645 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,13%, до 13912 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 4217,25 пункта.

Инвесторы надеются на разрешения ситуации с потолком госдолга США — соответствующее соглашение может быть подписано уже в эти выходные.

Минфин США в письмах конгрессу предупреждал, что уже 1 июня страна будет, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований.

"Растущий оптимизм в отношении разрешения переговоров по потолку долга поднял настроение, хотя настроение было немного сдержано неопределенностью относительно следующего шага Федеральной резервной системы", — сказал агентству Блумберг глава отдела рынков в Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).