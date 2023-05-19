МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Совет директоров Segezha Group (входит в АФК "Система") рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщает компания. СМИ узнали, сколько алмазов импортирует Британия из России

"Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение не распределять чистую прибыль ПАО "Сегежа Групп" по результатам 2022 отчетного года, дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать. Оставить чистую прибыль по итогам 2022 отчетного года в размере 8 569 907 тысяч рублей в составе нераспределенной прибыли", — говорится в сообщении.

При этом компания не исключает возможность выплаты дивидендов за третий квартал этого года. "В период экономической турбулентности… нам важно сохранять финансовую устойчивость и стабильность. Одновременно наш фундаментальный подход к обслуживанию долговых обязательств остается предельно консервативным. В приоритете — поэтапное снижение текущего соотношения чистого долга к OIBDA. При этом в случае положительной динамики деловой конъюнктуры мы готовы рассматривать вопрос выплаты промежуточных дивидендов по итогам 3 квартала 2023 года", — приводит пресс-служба Segezha Group слова президента компании Михаила Шамолина.

По итогам 2021 года Segezha Group выплатила дивиденды в размере в размере 64 копейки на акцию.

Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География активов компании охватывает 3 государства, при этом все основные производства сосредоточены на территории России, а продукция компании представлена на рынках 80 стран.