НАУФОР стала единственной СРО для профучастников на российском рынке ценных бумаг
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) стала единственной саморегулируемой организацией на российском рынке ценных бумаг, говорится в пресс-релизе ассоциации.
"Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) стала единственной саморегулируемой организацией на российском рынке ценных бумаг для брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, депозитариев, управляющих компаний фондов, специализированных депозитариев", — указывается в сообщении.
Согласно опубликованному Банком России обновленному реестру СРО на финансовом рынке, 18 мая 2023 года КФН Банка России одобрил документы Национальной финансовой ассоциации (НФА) об отказе от статуса саморегулируемой организации в отношении дилерской, брокерской деятельности, управления ценными бумагами, деятельности регистраторов и специализированных депозитариев, поясняют в НАУФОР.
"Компании и банки, являвшиеся членами НФА как саморегулируемой организации по данным видам деятельности, за исключением регистраторов, по закону о саморегулировании на финансовом рынке в течение 180 дней должны вступить в действующую СРО. Ранее НАУФОР проинформировала участников рынка о договоренностях с НФА в связи ее планами отказаться от статуса СРО на финансовом рынке. Статус СРО управляющих компаний НАУФОР получила в мае 2013 года, в 2018 года этот статус стал эксклюзивным, после того как НАУФОР поглотила Национальную лигу управляющих. В 2020 году НАУФОР получила статус СРО для специализированных депозитариев.
В 2019 году НАУФОР первой получила статус СРО для инвестиционных советников, по этому виду деятельности на рынке в данный момент присутствует еще одна СРО.
В начале мая 2023 года НАУФОР подала документы в Банк России на получение статуса СРО для регистраторов.
На момент принятия решения об исключении НФА из реестра СРО на финансовом рынке в НАУФОР состояли 452 компании и индивидуальных предпринимателя. В отношении ряда членов НФА Советом директоров НАУФОР были приняты решения о вступлении в НАУФОР после выхода из НФА.
https://1prime.ru/Financial_market/20230519/840642381.html