МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) стала единственной саморегулируемой организацией на российском рынке ценных бумаг, говорится в пресс-релизе ассоциации. Московская биржа начала торги первым БПИФом на юаневые облигации

"Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) стала единственной саморегулируемой организацией на российском рынке ценных бумаг для брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, депозитариев, управляющих компаний фондов, специализированных депозитариев", — указывается в сообщении.

Согласно опубликованному Банком России обновленному реестру СРО на финансовом рынке, 18 мая 2023 года КФН Банка России одобрил документы Национальной финансовой ассоциации (НФА) об отказе от статуса саморегулируемой организации в отношении дилерской, брокерской деятельности, управления ценными бумагами, деятельности регистраторов и специализированных депозитариев, поясняют в НАУФОР.

"Компании и банки, являвшиеся членами НФА как саморегулируемой организации по данным видам деятельности, за исключением регистраторов, по закону о саморегулировании на финансовом рынке в течение 180 дней должны вступить в действующую СРО. Ранее НАУФОР проинформировала участников рынка о договоренностях с НФА в связи ее планами отказаться от статуса СРО на финансовом рынке. Статус СРО управляющих компаний НАУФОР получила в мае 2013 года, в 2018 года этот статус стал эксклюзивным, после того как НАУФОР поглотила Национальную лигу управляющих. В 2020 году НАУФОР получила статус СРО для специализированных депозитариев.

В 2019 году НАУФОР первой получила статус СРО для инвестиционных советников, по этому виду деятельности на рынке в данный момент присутствует еще одна СРО.

В начале мая 2023 года НАУФОР подала документы в Банк России на получение статуса СРО для регистраторов.

На момент принятия решения об исключении НФА из реестра СРО на финансовом рынке в НАУФОР состояли 452 компании и индивидуальных предпринимателя. В отношении ряда членов НФА Советом директоров НАУФОР были приняты решения о вступлении в НАУФОР после выхода из НФА.