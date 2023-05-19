МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы растут в пятницу, по итогам недели также могут оказаться в плюсе, свидетельствуют данные торгов. НАУФОР стала единственной саморегулируемой организацией для профучастников

По состоянию на 16.58 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,24%, до 33600,92, пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 12698,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 4210 пунктов.

С начала недели Dow Jones вырос на 0,8%, NASDAQ — на 3,2%, S&P 500 — на 2,1%.

По словам главного рыночного стратега B. Riley Wealth Management Арта Хогана (Art Hogan), которого цитирует портал Market Watch, на этой неделе поддержку фондовым индексам оказали финансовые результаты компаний, оказавшиеся лучше прогнозов, данные экономической статистики, а также надежды на заключение соглашения по потолку госдолга США.

На следующей неделе инвесторы ждут протокол майского заседания Федрезева, по итогам которого регулятор в очередной раз повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Также будет опубликована вторая оценка роста ВВП США в первом квартале. Аналитики ожидают, что минторг страны сохранит оценку увеличения американской экономики на уровне 1,1% в пересчете на год.