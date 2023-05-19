МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Бумаги золотодобывающей компании Polymetal обваливаются на 11% после объявления о введении санкций США против компании, следует из данных торгов на Московской бирже. Рост ВВП России в 2023 году может составить два процента, заявил Белоусов

К 18.04 мск бумаги компании снижаются на 11,01%. Максимально в течение торгов бумаги снижались на 12,41%, до 573,8 рубля. До объявления о введении санкций против компании бумаги понижались приблизительно на 2%.

Также санкции США были введены против "Полюса". Его бумаги снижаются на 4,11%.