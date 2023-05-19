МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу растет, по итогам недели может показать снижение, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,65 доллара, или на 0,6%, до 1972,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,47% — до 23,98 доллара за унцию.

С начала недели стоимость драгоценного металла опустилась на 2,1%. Золото значительно дешевело на этой неделе на фоне укрепления курса доллара.

"Продавцы не теряли времени даром и перешли к активным действиям, заложив стремительное снижение стоимости золота после того, как она неожиданно упала ниже отметки в 2000 долларов", — сказал порталу Market Watch главный аналитик CompareBroker.io. Джамиль Ахмад (Jameel Ahmad).

На следующей неделе инвесторы ждут протокол майского заседания Федрезева, по итогам которого регулятор в очередной раз повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Также будет опубликована вторая оценка роста ВВП США в первом квартале. Аналитики ожидают, что минторг страны сохранит оценку увеличения американской экономики на уровне 1,1% в пересчете на год.