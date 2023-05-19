МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился по итогам торговой сессии пятницы, но вырос по итогам недели в целом, следует из данных торгов на Московской бирже. США ввели санкции против российских компаний "Полюс" и "Полиметалл"

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,26%, до 2626,16 пункта, долларовый РТС вырос на 0,31%, до 1036,6 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется снижением курса доллара на 0,28%, до 80 рублей ровно.

При этом июльский фьючерс на нефть марки Brent к 19.23 мск снижается на 0,4%, до 75,56 доллара за баррель.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,38%, РТС — снизился на 0,17%.

"Уходящую неделю нашему рынку акций можно в целом записать в актив. Индекс Мосбиржи выбрался выше 2600 пунктов и в четверг достиг годового максимума вблизи 2660 пунктов. Факторами поддержки выступили слабость рубля, относительная стабильность цен на нефть вблизи 75 долларов за баррель Brent, корпоративные новости. В то же время осторожными инвесторов вынуждают быть риски эскалации в зоне спецоперации на Украине, новые санкционные угрозы, напряженность общерыночных настроений", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего по итогам основной сессии пятницы снизились акции Polymetal (-9,11%) и "Полюса" (-2,52%). Ранее в пятницу власти США объявили о введении санкций против обеих золотодобывающих компаний.

"Хотя первоначальная реакция рынка на новость была негативной, отразившись на динамике акций, мы считаем, что обе компании не пострадают существенно от санкций в операционном и финансовом плане, поскольку "Полюс" и российский Polymetal продают золото в основном на внутреннем рынке и ничего не экспортируют ни в Великобританию, ни в США", — полагает Дмитрий Смолин из "Синары".

Кроме этого, существенно подешевели акции АФК "Система" (-3,28%), "Русала" (-2,5%), "Сегежи" (-2,44%), ИСКЧ (-2,35%) и МТС (-2,18%).

Ранее в пятницу МТС опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Несмотря на снижение акций компании, Сергей Суверов из УК "Арикапитал" считает, что МТС обнародовала неплохие финансовые результаты. Так, рост выручки компании составил 5,8%, выросла маржинальность бизнеса, а число экосистемных клиентов продемонстрировало рост от квартала к кварталу.

Наибольший рост продемонстрировали бумаги ЛСР (+18,04%), отыгрывавшие вчерашнюю рекомендацию совета директоров компании о выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 78 рублей на одну акцию.

Также значительно выросли акции "Яндекса" (+9,35%), акции "Соллерса" (+5,45%), расписки VK (+4,63%), привилегированные (+2,19%) и обыкновенные (+1,81%) акции "Ростелекома".

"Акции "Яндекса" резко выросли после сообщений СМИ о получении предложения по покупке контрольного пакета бумаг компании (не менее 51%) Потаниным и Алекперовым по цене 7-7,5 миллиарда долларов. Цена определена с учетом распоряжения российских властей, согласно которому инвесторы из недружественных стран должны предоставить не менее 50% дисконта при выходе из российских активов. С учетом такого дисконта акции "Яндекса" были оценены существенно дороже текущей капитализации", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

Бахтин считает, что на торгах понедельника индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2585-2705 пунктов.

Кожухова напоминает, что на выходных могут поступить санкционные новости с саммита Большой семерки. "Российскому рынку уже не привыкать к санкциям, но все же значительные ограничения представляют дополнительные риски как для отдельных эмитентов, так и для отраслей в целом", — полагает аналитик.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 22 мая: диапазон 2600–2700 пунктов", — заключает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.