МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В пятницу котировки нефти развернулись вниз после сообщений о том, что Белый дом и республиканцы взяли паузу в обсуждении потолка госдолга. Это усиливает опасения рынка по поводу возможного дефолта, который способен ослабить спрос.

Фьючерсы на нефть Brent недавно потеряли 9 центов, или 0,1%, и торговались по 75,77 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 22 цента, или 0,3%, до 71,74 доллара.

Майские фьючерсы на нефть WTI, экспирация которых произойдет в понедельник, подешевели на 20 центов, или 0,3%, до 71,77доллара за баррель.

Рынок взволнован словами председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что инфляция "существенно" превышает целевые уровни центрального банка США.

"Похоже, сегодня переговоры о потолке госдолга не увенчаются успехом… надежды быков тают", — отметил Роберт Йогер, аналитик Mizuho.

Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила силу и здоровье банковской системы США во время встречи с руководителями компаний в четверг. Об этом в четверг сообщили в Министерстве финансов страны.