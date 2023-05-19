МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ, Елена Лыкова, Иван Таскин. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и роста курса рубля к доллару, юаню и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Россия в ответ на санкции закрыла въезд для 500 американцев

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю снизится на 0,6% до 2609,29 пункта.

Цена на нефть марки Brent вырастет чуть более чем на 2 доллара, до 77,8 доллара за баррель, а курс евро на форексе снизится на 0,39 цента — до 1,0779 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на следующей неделе понизится на 47 копеек, до 79,53 рубля, евро — на 79 копеек, до 85,71 рубля, юаня – на 8 копеек, до 11,29 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"На наш взгляд, в центре внимания рынков на следующей неделе будут предварительные PMI по США и Европе (вторник) и пятничный блок данных по США (доходы и расходы американцев, индекс РСЕ — ключевой инфляционный ориентир для ФРС), которые способны поддержать оптимистичный настрой на рынках. А также заявления представителей Конгресса США, которые позволят оценить перспективы согласования повышения планки госдолга США", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

В свою очередь Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что именно события вокруг лимита госдолга США будут иметь решающее значение для динамики мировых рынков на предстоящей неделе. Он отмечает, что "потолок" госдолга может быть повышен уже в ближайшее время, что может способствовать усилению спроса на рисковые активы в мире.

"Тем не менее достижение таких договоренностей в целом можно назвать ожидаемым, и вряд ли на рынке в ответ будет наблюдаться особо выраженный аппетит к риску. В ближайшие дни инвесторы также обратят внимание на публикацию майских индексов деловой активности в развитых странах, способных дать оперативные сигналы о перспективах рецессии", — дополнил Григорьев.

Среди других важных для рынков событий аналитик ИК "Велес Капитал" выделяет публикацию пересмотренных ВВП США и Германии за первый квартал этого года, данных по рынку жилья в США, потребительской и производственной инфляции, розничным продажам Великобритании, индексу делового климата и потребительского климата Германии, а также индексу потребительского доверия Университета Мичиган.

"Решение проблемы с "потолком" госдолга может не стать поводом для продолжения роста фондовых рынков в мире. Инвесторы не рассматривают это как реальную угрозу, поэтому ее влияние на рынки незначительно. Однако при реализации этого риска сегмент рискованных активов, вероятно, будет под значительным давлением", — полагает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Что касается рынка нефти, то на него Локтюхов смотрит позитивно. На фоне неплохих позиций китайской и индийской экономик он ожидает роста котировок Brent в район 80-90 долларов за баррель.

По мнению Кожуховой, поддержку нефтяным ценам могут оказать ослабление доллара, успешный исход долговых переговоров США и ожидания восполнения нефтяных резервов США в начале июня. Однако в целом, полагает аналитик, нефтяные котировки остаются в среднесрочном нисходящем тренде, который продолжится в отсутствие позитивных сигналов.

"Рынок нефти, вероятно, окончательно нащупал дно, и на фоне рекордного спроса и сокращения добычи ОПЕК+ может начать восхождение к 80 долларам за баррель", — считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Коррекция, разыгравшаяся в начале мая, завершилась возвращением индекса Мосбиржи на прежний уровень, в район 2 650 пунктов… Но вслед за восстановлением вероятна новая волна коррекции продолжительностью 1–2 недели. Дивиденды, в основном, отыграны, следующих ждать полгода-год. Техническая картина указывает на вероятность снижения рынка в ближайшем будущем… Базовый прогноз на предстоящую неделю: откат к 2550 пунктам по индексу Мосбиржи", — говорит Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что на предстоящей неделе на российском рынке в центре внимания будут санкционные новости. В случае, если наиболее негативные санкционные риски не реализуются, то индекс Мосбиржи может вновь превысить 2650 пунктов на фоне дивидендных новостей, полагает он.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин считает, что тренд на российском рынке остается растущим, ближайшая цель по индексу Мосбиржи — 2700 пунктов. Однако сдерживающими факторам для роста российского рынка акций, по мнению Бахтина, могу быть укрепление рубля, относительная слабость нефтяных цен, а также стабилизация показателей платежного баланса и бюджетных параметров.

Локтюхов из Промсвязьбанка также ожидает роста индекса Мосбиржи в районе 2700 пунктов. Он отмечает, что, несмотря на разочарование по дивидендам "Сургутнефегаза", дивидендный сезон в целом проходит позитивно. "Во вторник примет решение по дивидендам и совет директоров "Газпрома". Мы надеемся, что они порадуют инвесторов, что окажет поддержку рынку в целом", — дополняет он.

РУБЛЬ УКРЕПИТСЯ

Рубль на предстоящей неделе, вероятно, будет укрепляться, к концу недели может направляться в сторону 78 рублей за доллар, считает Григорьев.

"Пик майского налогового периода придется на 29 мая, и во второй половине недели экспортеры могут усилить продажу валютной выручки в рамках подготовки к уплате налогов. Отдельные экспортные компании также могут продавать валюту для скорой уплаты дивидендов", — поясняет он.

Доллар в последние дни чувствует себя уверенно на фоне неопределенности в отношении повышения "потолка" госдолга США, но перекупленность американской валюты может дать о себе знать и, в частности, увести доллар ниже 80 рублей, полагает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Евро и юань могут быть склонны к нисходящей коррекции при положении ниже сопротивлений 87,5 рубля и 11,5 рубля соответственно, при этом в пользу рубля в конце мая будет выступать налоговый период, прогнозирует она.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Андрей Манько из "РИА Рейтинга" считает, что несколько лучше рынка на предстоящей неделе могут выглядеть акции банков, а также нефтяных компаний. Под давлением же будут находиться бумаги строительных и металлургических компаний.

Локтюхов также позитивно смотрит на акции нефтегазового сектора. При этом он считает, что интересные идеи есть и в финансовом секторе. Так, он отмечает, что акции ВТБ в конце мая могут пользоваться спросом на фоне позитивных ожиданий по финансовым показателям банка.

"В понедельник состоятся заседания советов директоров "Газпромнефти", "Нижнекамскнефтехима", в повестке обоих встреч – вопрос дивидендов за 2022 год. "Русагро" опубликует финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2023 года. Важным событием вторника будет заседание совета директоров "Газпрома". В повестке также значится вопрос дивидендов. Заседания совдира в этот же день проведут "Казаньоргсинтез"," Ренессанс Страхование", "Русснефть". "Норникель" представит нефинансовые итоги за 2022 год. 24 мая финпоказатели за первый квартал обнародуют Ozon, TCS Group, "Сегежа", — напоминает Бахтин.

В США квартальные результаты представят Zoom, Lowe"s, Nvidia, Dollar Tree, HP, Best Buy и Gap, уточняет Кожухова.