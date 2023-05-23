МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник снижаются на фоне укрепления доллара США и роста фондовых индексов. Как сообщает Reuters, котировки находятся под давлением несмотря на сохраняющиеся разногласия вокруг потолка госдолга США.

Около 04.44 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,3%, до 1953,56 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,6%, по 1965,20 доллара за унцию.

Индекс доллара растет, делая золото, номинированное в американской валюте, менее привлекательным для держателей иных валют.

"Хотя сделка по повышению потолка госдолга еще не достигнута, комментарии спикера (палаты представителей Кевина) Маккарти привели к сокращению спроса на золото в качестве защитного актива", — отметил Тим Уотерер, аналитик KCM Trade.

Давление на котировки также оказывает укрепление доллара, вызванное жесткой риторикой руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), добавил эксперт.

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти в понедельник не достигли соглашения о повышении потолка госдолга, однако они пообещали продолжить переговоры. До возможного дефолта остается 10 дней.

Между тем президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что, возможно, существует необходимость дальнейшего повышения процентных ставок. Увеличение стоимости заимствований способствует сокращению спроса на золото, не приносящее гарантированного дохода.

Тем не менее Майкл Лэнгфорд из AirGuide полагает, что ключевые риски для золота ослабевают, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализировал о возможной паузе в повышении ставок.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, рынки оценивают вероятность того, что ФРС в июне оставит процентную ставку без изменений, в 84,7%.

Азиатские фондовые индексы поднялись до 2-недельных максимумов на фоне признаков прогресса в переговорах по повышению потолка госдолга в США. Поддержку также оказывает устойчивость экономики Японии. Инвесторы также будут следить за индексами менеджеров по снабжению (PMI) для производственных секторов Европы и США, которые будут опубликованы позже во вторник.

Спот-цены на серебро снизились на 0,5%, до 23,55 доллара за унцию, палладий подешевел на 0,2%, до 1487,67 доллара за унцию, в то время как платина торговалась у флэтовой линии, по 1067,28 доллара за унцию.