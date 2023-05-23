МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Котировки природного газа в понедельник упали примерно на 7%. Трейдеры фиксировали прибыль после скачка цен на 14% по итогам прошлой недели. Также давление на цены оказали прогнозы более низкого, чем ранее ожидалось, спроса на следующей неделе, передает Reuters.

Цены снизились несмотря на увеличение спроса на газ для генерации электроэнергии в последние недели и сокращение экспорта трубопроводного газа из Канады из-за лесных пожаров в провинции Альберта.

Производство электроэнергии за счет ветра в США на прошлой неделе сократилось до 8% от общего объема генерации электроэнергии против недавнего максимума 17%, достигнутого на неделе 15-21 апреля, когда погода была более ветреной.

Это означает, что электроэнергетические компании использовали больше газа для производства электроэнергии. Генерация электроэнергии за счет газа на прошлой неделе достигла 42% против 37% на неделе 15-21 апреля.

Июньские фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили сессию с понижением на 18,5 цента, или 7,2%, по 2,400 доллара за млн БТЕ. Контракты продемонстрировали самое значительное однодневное снижение в процентном выражении с конца апреля. Кроме того, котировки впервые за три дня вышли из зоны перекупленности.

"Июньские фьючерсы, экспирация которых произойдет в конце недели, в понедельник оказались под давлением на фоне ликвидации бычьего спрэда и фиксации прибыли после стремительного роста на прошлой неделе", — говорят аналитики Ritterbusch and Associates.

По данным Refinitiv, среднее производство газа в континентальных штатах США за истекший период мая составляет 101,5 млрд кубических футов в день, что превышает рекордный максимум 101,4 млрд кубических футов в день, установленный в апреле.

За последние несколько недель средний объем экспорта трубопроводного газа из Канады в США составил всего 7,0 млрд кубических футов в день, поскольку лесные пожары в Альберте и других провинциях привели к остановке добычи нефти и газа, согласно данным Refinitiv. Средний экспорт за истекший период года составляет 8,4 млрд кубических футов в день, а в 2022 году он составлял 9,0 млрд кубических футов в день.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может снизиться до 89,5 млрд кубических футов в день с 90,2 млрд кубических футов в день на текущей неделе, ожидают в Refinitiv.

Поставки трубопроводного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов США за истекший период мая сократились до 12,9 млрд кубических футов в день против рекордных 14,0 млрд кубических футов в день в апреле из-за технических работ на ряде объектов.