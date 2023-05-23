МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник снижаются на фоне роста доллара США и доходности казначейских облигаций в ожидании дальнейшего повышения процентных ставок, передает Reuters. На рынках наблюдают за ситуацией с потолком госдолга в США.

Около 09.51 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0.6%, до 1958,01 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,8%, до 1961,00 доллара за унцию.

Индекс доллара вырос на 0,3% против корзины других основных валют, сделав золото менее привлекательным для иностранных покупателей. Доходность казначейских облигаций держится около 10-недельного максимума.

"Пока рынок еще не исключает вероятности очередного повышения процентных ставок, и ситуация, очевидно, выглядит не так, как всего лишь месяц назад, и это способствует коррекции цен", — отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

Золото становится менее привлекательным для инвесторов, когда процентные ставки растут. Цены на золото снизились более чем на 100 долларов с почти рекордного максимума, достигнутого ранее в этом месяце.

"Котировки держатся выше зоны ключевой поддержки 1950 долларов за унцию, и они могут испытать эту зону на прочность… если мы увидим прорыв выше этого уровня, некоторые инвестменеджеры могут закрыть свои длинные позиции, открытые в последние месяцы, что спровоцирует более глубокую коррекцию", — добавил Хансен.

Спот-цены на серебро снизились на 2%, до 23,18 доллара за унцию, платина подешевела примерно на 1%, до 1056,70 доллара за унцию, а палладий снизился в цене на 2,2%, до 1458,31 доллара за унцию.