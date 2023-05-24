МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют снижение, следуя динамике бирж США в ситуации переговоров о потолке госдолга Штатов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Доллар дорожает к рублю на открытии торгов

По состоянию на 7.25 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,49%, до 3 230,47 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растёт на 0,19%, до 2 022,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускается на 0,99%, до 19 238,92 пункта. Южнокорейский KOSPI сокращается на 0,13%, до 2 564,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,5%, до 7 223,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,73%, до 30 731 пункта.

Азиатские торги следуют динамике американских фондовых бирж. Рынки Уолл-стрит во вторник продемонстрировали снижение, причем технологический индекс NASDAQ упал на 1,26%.

Внимание рынков приковано к ситуации с потолком госдолга США и рисками дефолта. В понедельник прошла встреча президента страны Джо Байдена и спикера палаты представителей. По итогам этих переговоров решения так и не было выработано.

Минфин США в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня страна будет, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

"Отсутствие прогресса в обсуждении потолка долга по мере того, как приближается назначенная на начало июня дата "икс", ослабило рисковые настроения", — цитирует агентство Франс Пресс экономиста National Australia Bank Тейлора Ньюджента (Taylor Nugent).