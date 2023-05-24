МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду утратили часть завоеванных позиций, однако остаются на позитивной территории, передает Reuters. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о сокращении запасов нефти и топлива. Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии предостерег спекулятивных инвесторов, что усилило ожидания дальнейшего сокращения добычи ОПЕК+.

Около 06.45 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 74 цента, или 1%, до 77,58 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 84 цента, или 1,2%, до 73,75 доллара за баррель.

"Цены на нефть начинают расти после того, как в Саудовской Аравии предостерегли трейдеров, ставящих на снижение нефтяных цен", — отметил Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA. По его словам, Саудовская Аравия, вероятно, будет делать все возможное, чтобы поддержать цены.

Опасения относительно дефицита предложения усилились после того, как министр энергетики Саудовской Аравии предупредил трейдеров, ставящих на снижение нефтяных цен, что им будет больно, и что им стоит быть осторожными.

Некоторые инвесторы восприняли это предупреждение как сигнал, что ОПЕК и союзники картеля, включая Россию, могут рассмотреть возможность дальнейшего снижения добычи на заседании, намеченном на 4 июня.

По словам Тины Тенг, аналитика CMC Markets, цены на нефть подскочили на разговорах о том, что ОПЕК+ может ввести дополнительное сокращение добычи, чтобы поддержать стабильность рынка.

Нефтяные цены также получили поддержку после того, как опубликованные во вторник вечером данные API указали на сильное сокращение запасов нефти и топлива в США.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе 13-19 мая сократились примерно на 6,8 млн баррелей, сообщили источники. Запасы бензина снизились примерно на 6,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов — примерно на 1,8 млн баррелей.

Если данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, которые выйдут позже в среду, подтвердят оценки API, это будет означать, что запасы бензина в стране снизились третью неделю подряд в преддверии Дня поминовения впервые с 2014 года.

"Если эти оценки окажутся верными, мы можем увидеть ослабление опасений относительно рецессии", — отметил Мойя.

День поминовения, который в этом году приходится на 29 мая, знаменует начало сезона длительных автомобильных поездок в США.

Между тем на рынках по-прежнему наблюдают за переговорами о повышении потолка госдолга в США, что ограничивает потенциал роста нефтяных цен. Во вторник очередной раунд переговоров между Белым домом и республиканцами в конгрессе завершился без признаков прогресса. Время для достижения соглашения о повышении потолка госдолга, который составляет 31,4 трлн долларов, истекает.