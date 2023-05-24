МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. В среду цены на золото застряли в узком 10-долларовом диапазоне, в то время как трейдеры ожидают публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). При этом риск скорого превышения потолка госдолга в США подстегивает небольшие покупки драгоценного металла в качестве актива-убежища. Золото дорожает на фоне ситуации с госдолгом США

Около 10.38 по Гринвичу спот-цены на золото колебались у флэтовой линии, на отметке 1974,76 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,2%, до 1977,50 доллара за унцию.

Укрепление доллара оказывает давление на котировки золота. Однако небольшой спрос на металл в качестве актива-убежища удерживает котировки вблизи 2000 долларов, отмечает Эдвард Гарднер, экономист Capital Economics.

Фондовые индексы снижаются на фоне застопорившегося обсуждения лимита госдолга США. Это позволяет ценам на активы-убежища, такие как золото, восстановить часть утраченных ранее позиций.

Если проблемы банковского сектора США улягутся, и соглашение о повышении лимита госдолга будет достигнуто, цены на золото могут снизиться, считает Гарднер. Причем они могут опуститься гораздо ниже уровня 1950 долларов, который прогнозируют в Capital Economics к концу года.

Цены на золото колеблются чуть выше минимума за 1,5 месяца, достигнутого на прошлой неделе, поскольку некоторые руководители ФРС намекнули на готовность центрального банка США и дальше следовать плану повышения процентных ставок. Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим процентного дохода.

Спот-цены на серебро снизились на 0,3%, до 23,37 доллара за унцию.

Платина подешевела на 1,3%, до 1034,15 доллара за унцию, палладий упал в цене на 1,3%, до 1427,49 доллара за унцию. Оба металла торгуются вблизи 3-недельных минимумов.